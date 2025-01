Calciomercato.it - Juventus, bomber a sorpresa: Giuntoli a colloquio per l’affare

Leggi su Calciomercato.it

A gennaio, allaserve un attaccante: il dt si muove su più fronti, contatti per un affare inattesoSono giorni di riflessioni fondamentali, per la, che è entrata nel 2025 non nel migliore dei modi, con il ko in Supercoppa contro il Milan. Adesso, bianconeri pronti a tuffarsi in un ciclo di ferro con impegni difficili e tutti da non fallire, tra campionato e Champions League e con la necessità di accelerare quanto prima sul mercato, per regalare a Thiago Motta i rinforzi richiesti e obbligatori per puntare a una seconda parte di stagione da protagonisti.per– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In cima ai pensieri del dt Cristianoci sono varie priorità. La prima è quella per un colpo in difesa, ma anche un altro reparto ha una certa urgenza di innesti.