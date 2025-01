Ilveggente.it - Inter-Milan, finale Supercoppa Italiana: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

è ladellae si gioca lunedì alle 20:00:, diretta tv ine streaming.Come nell’edizione 2023, organizzata sempre in Arabia Saudita, lasarà una faccenda tra i due club meneghini,. Un derby della Madonnina “in trasferta” a Riad, se vogliamo, che mette in palio il primo trofeo stagionale.: tv in(Ansa) – Ilveggente.itNerazzurri contro rossoneri, Diavolo contro Biscione: rivalità ancestrale che divampa ogni volta che i due rivali cittadini si ritrovano di fronte. Questione di supremazia, ma non solo. L’, nonostante abbia perso l’unica stracittadina disputata in stagione (lo scorso 22 settembre, proprio contro gli odiati cugini, subì la prima delle uniche due sconfitte tra campionato e coppe), sta nettamente meglio del(13 punti in più in campionato) e l’ha dimostrato per l’ennesima volta giovedì battendo 2-0 l’Atalanta nella prima semidi