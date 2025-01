Noinotizie.it - Influenza: la situazione in Puglia Regione

Di seguito un comunicato diffuso dalla:Inil livello di incidenza delle sindromi simil-li è pari a 9,56 casi per 1.000 assistiti, sotto la media nazionale che nell’ultima settimana del 2024 era pari a 10,13 casi per 1.000 assistiti secondo il report della sorveglianza RespiVirNet curato dall’Istituto superiore di Sanità. Il trend tuttavia è in crescita rispetto alle ultime settimane in tutte le fasce d’età.La fascia d’età pediatrica è quella maggiormente colpita, con 25,59 casi per 1.000 assistiti nei bambini al di sotto dei 5 anni. Anche in questo caso, il dato nazionale è leggermente più elevato di quello pugliese, con 28,34 casi per 1.000 assistiti.L’incidenza di sindromi similli inrisulta più basso rispetto per lo stesso periodo della stagione 2023-2024, durante il quale l’intensità dell’epidemiale era già nella fascia alta, con un’incidenza di 17,68 casi per 1.