Iltempo.it - Il giallo Todde s'infittisce. Quel rendiconto che porta la firma del senatore grillino

Ilsi. Ildelle spese del comitato elettorale del M5S per AlessandraladelEttore Licheri. L'avvocato sassarese, a Palazzo Madama dal 2018, non risulta però essere mai stato nominato mandatario della candidata presidente, poi eletta. Sarebbe servito un atto notarile, che però non esiste. E sarebbe servita una relazione asseverata delle entrate e delle uscite che sono servite a promuovere la candidatura di Alessandra. Il documento che esaminiamo è datato 23 maggio 2024. E già nelle note in premessa tradisce un passo falso: «Il pagamento di tutte le spese risulta dalla lista movimenti Intesa Sanpaolo c/o sportello Roma Montecitorio». Non viene rito il titolare, mentre la legge prevede invece l'apertura di un conto dedicato alla singola campagna e intestato al mandatario.