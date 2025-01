Linkiesta.it - Il brand che per il 2025 si promette di produrre collant a impatto zero

Quando tocchiamo i vestiti, siamo in grado di riconoscere il materiale di cui sono composti? Ci avvolgono in fasce appena veniamo messi al mondo, eppure se ci chiedessero di capire, semplicemente toccando, che tessuto è quello che ci protegge dall’esterno, difficilmente sapremmo dare una risposta. La poca conoscenza che abbiamo del tessile è un tema di cui sostanzialmente ci interessa poco, e diamo precedenza, invece, all’estetica del prodotto. A dimostrare la scarsa attenzione da parte dei consumatori è, per esempio, il “cubo tattile” di ro.up (un progetto rigenerativo, nato dalla creatività di tre sorelle, a cavallo tra social & fashion design) presentato durante la scorsa Design Week 2024. Con il “cubo tattile” si può interagire. Anzi, si deve. A guidare l’experience è Veronica Motta, una delle sorelle, che ai presenti chiede: «chiudete gli occhi e immaginatevi davanti al vostro armadio, prendete il capo che vi piace di più.