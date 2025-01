Bergamonews.it - Il 2025 è l’anno dei ponti: con soli 6 giorni di ferie se ne potranno fare 32 di vacanza

Inutile negarlo: tra la fine dele l’inizio di quello nuovo, è consuetudine diffusa quella di prendere tra le mani il calendario per sbirciare le più ghiotte opportunità di organizzare qualche bel ponte lungo, utilizzando menodipossibili per poter allungare invece al massimo il periodo di.Da questo punto di vista ilsarà un anno benevolo e già in questo avvio ce ne siamo resi perfettamente conto: i più previdenti avranno subito approfittato di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, che con l’Epifania hanno dato la possibilità di mettere in fila seilontani dal lavoro, tenendo conto anche di Capodanno.Sono addirittura 9 invece quelli che siottenere prendendone solo tre diin concomitanza della Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile: prendendosi il 22, il 23 e il 24 aprile, infatti, siallungare le vacanze dal 19 al 27.