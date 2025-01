Davidemaggio.it - Golden Globes 2025: tutti i vincitori. Trionfo di Sh?gun tra le serie e di Emilia Pérez e The Brutalist tra i film. Niente da fare per Vermiglio

Si è svolta questa notte a Los Angeles la premiazione per l’ottantaduesima edizione dei, che ha visto Sh?gun trioncome migliordrammatica e portare a casa anche le statuette per i migliori attori, protagonisti e non. Premi anche per Hacks e Baby Reindeer, mentre tra igrande riscontro per, che vince sia come miglior commedia che come migliorstraniero:da, di conseguenza, per l’italiano. Scopriamo insiemeMigliordrammaticoTheA Complete UnknownConclaveDune – Parte dueNickel BoysSeptember 5Migliormusical o comedyAnoraChallengersA Real PainThe SubstanceWickedMiglior attore in undrammaticoAdrien Brody (The)Timothée Chalamet (A Complete Unknown)Daniel Craig (Queer)Colman Domingo (Sing Sing)Ralph Fiennes (Conclave)Sebastian Stan (The Apprentice – Alle origini di Trump)Miglior attrice in undrammaticoFernanda Torres (I’m Still Here)Pamela Anderson (The Last Showgirl)Angelina Jolie (Maria)Nicole Kidman (Babygirl)Tilda Swinton (La stanza accanto)Kate Winslet (Lee Miller)Miglior attore in unmusical o comedySebastian Stan (A Different Man)Jesse Eisenberg (A Real Pain)Hugh Grant (Heretic)Gabriel LaBelle (Saturday Night)Jesse Plemons (Kinds of Kindness)Glen Powell (Hit Man – Killer per caso)Miglior attrice in unmusical o comedyDemi Moore (The Substance)Amy Adams (Nightbitch)Cynthia Erivo (Wicked)Karla Sofía Gascón ()Mikey Madison (Anora)Zendaya (Challengers)Miglior registaBrady Corbet (The)Jacques Audiard ()Sean Baker (Anora)Edward Berger (Conclave)Coralie Fargeat (The Substance)Payal Kapadiya (All We Imagine As Light – Amore a Mumbai)Miglior attore non protagonistaKieran Culkin (A Real Pain)Yura Borisov (Anora)Edward Norton (A Complete Unknown)Guy Pearce (The)Jeremy Strong (The Apprentice – Alle origini di Trump)Denzel Washington (Il gladiatore II)Miglior attrice non protagonistaZoe Saldaña ()Selena Gomez ()Ariana Grande (Wicked)Felicity Jones (The)Margaret Qualley (The Substance)Isabella Rossellini (Conclave)Miglior sceneggiaturaPeter Straughan (Conclave)Jacques Audiard ()Sean Baker (Anora)Brady Corbet, Mona Fastvold (The)Jesse Eisenberg (A Real Pain)Coralie Fargeat (The Substance)Migliore colonna sonoraTrent Reznor, Atticus Ross (Challengers)Volker Bertelmann (Conclave)Daniel Blumberg (The)Kris Bowers (Il robot selvaggio)Clément Ducol, Camille ()Hans Zimmer (Dune – Parte due)Miglior canzone originaleEl mal – Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard ()Beautiful That Way – Miley Cyrus, Lykke Li, Andrew Wyatt (The Last Showgirl)Compress/Repress – Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino (Challengers)Forbidden Road – Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek (Better Man)Kiss the Sky – Ali Tamposi, Jordan Johnson, Michael Pollack, Stefan Johnson, Delacey, Maren Morris (Il robot selvaggio)Mi camino – Clément Ducol, Camille ()Migliord’animazioneFlow – Un mondo da salvareInside Out 2Memoir of a SnailOceania 2Il robot selvaggioWallace & Gromit – Le piume della vendettaMigliorstranieroAll We Imagine as Light – Amore a MumbaiThe Girl with the NeedleI’m Still HereThe Seed of the Sacred FigMiglior risultato al Cinema o Box OfficeWickedAlien: RomulusBeetlejuice BeetlejuiceDeadpool & WolverineIl gladiatore IIInside Out 2Il robot selvaggioTwisters: tutte letv vincitriciMigliordrammaticaSh?gunThe Day of the JackalThe DiplomatMr.