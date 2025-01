Terzotemponapoli.com - Esposito: “Il Napoli sta andando oltre ogni aspettativa”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano, allenatore ed ex attaccante, fra le tante, di, Lazio e Verona. Di seguito le sue parole., Ilè in testa alla classifica, un risultato straordinario, soprattutto se paragonato al decimo posto della scorsa stagione.“Assolutamente. Come ha detto anche Antonio Conte nelle ultime conferenze stampa, ilsta. Eppure c’è ancora chi critica o pretende di più, dimenticando in fretta la stagione passata. Quest’anno siamo lì in cima alla classifica al giro di boa, ed è un miracolo sportivo, ma è un campionato molto equilibrato. Può succedere di perdere qualche punto, ma ilè riuscito a mantenere il primato. Va dato grande merito a Conte, che ha fatto una ricostruzione straordinaria in poco tempo, così come alla società e ai giocatori.