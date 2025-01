Laprimapagina.it - Escursione fatale sulle Madonie: palermitano di 60 anni perde la vita

Leggi su Laprimapagina.it

Tragedia, dove un escursionistadi 60, D. S., ha perso laprecipitando per circa venti metri durante una camminata nei pressi di Pizzo Antenna Piccola, a 1.697 metri di altitudine.L’escursionistafaceva parte di un gruppo partito da Piano Zucchi, ma durante il percorso, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato da un salto di roccia, finendo contro le rocce sottostanti. L’incidente si è verificato in un’area particolarmente impervia, con neve e ghiaccio, a circa 1.400 metri di altitudine.I compagni dideldi 60hanno immediatamente allertato i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 e il 118. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico siciliano, con squadre partite da Piano Battaglia, dallee da Palermo.