Top-games.it - Come guardare ONE PIECE GRATIS tutti gli episodi

Leggi su Top-games.it

Onesembra un sogno nel cassetto, ma invece è proprio realtà. E non stiamo parlando di metodi di pirateria o streaming illegale, qui si va sul sicuro e, soprattutto, nella totale legalità. I fan della grandiosa saga di Eiichiro Oda, infatti, avranno un bel regalo alla fine di questo mese,se il 2023 non fosse già stato grandioso per loro.Infatti, già ad Agosto gli appassionati di tutto il mondo hanno potuto godersi il Live-Action della saga su Netflix, e durante ottobre sono stati raggiunti i 25 anni di trasmissione della versione anime. Per festeggiare questo incredibile traguardo, il canale Youtube ufficiale ha deciso di farci una grande sorpresa, andiamo a vedere quale.ONEglili trovate su YOUTUBEÈ un momento di gioia e celebrazione per i fan di Onein tutto il mondo.