Nerdpool.it - Chicago PD: Rivedremo Antonio Dawson nella serie?

Leggi su Nerdpool.it

Il franchise di Oneha sempre avuto la capacità di creare personaggi indimenticabili, e, interpretato da Jon Seda, è uno di quelli che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan. Ex detective della Intelligence Unit diPD,è stato un punto di riferimento per il team, grazie alla sua determinazione, al senso di giustizia e alla profonda umanità. Ma, a distanza di anni dalla sua uscita di scena, molti si chiedono:tornerà mai?L’evoluzione diè stato uno dei personaggi principali sin dalla prima stagione diPD. Fratello di GabrielaFire), ha incarnato i valori della lealtà e del sacrificio, non solo come detective ma anche come padre devoto.Tuttavia, nel corso della sesta stagione,ha affrontato una delle sue sfide più dure: la lotta contro la dipendenza da antidolorifici.