Calcio Serie D / Vigor Senigallia, Aldo Clementi lascia la panchina

La società accetta le dimissioni del tecnico cheun segno indelebile, – 6 Gennaio 2025 –non è più l’allenatore della.Il tecnico, 9 campionati, gli ultimi sei consecutivi, in carriera sulladella, si è infatti dimesso.La società sottolinea: “la società ha accolto con immenso dispiacere la decisione del proprio tecnico.ha scritto alcune delle più belle e importanti pagine della storia di questa società.Un uomo e un allenatore dal valore inestimabile, cheil suo incarico e che, soprattutto,un segno indelebile nel percorso di questo club, di questa città. In questo momento non vogliamo aggiungere altro se non un maiuscolo: GRAZIE, VERO GRANDE CUORE ROSSOBLU'”.La società renderà noto al più presto il nome del nuovo allenatore della FC, sono usciti i nomi, tutti da verificare e non necessariamente credibili, dei senigalliesi d’adozione Marco Alessandrini e Andrea Lazzari.