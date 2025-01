Ilrestodelcarlino.it - Befana in trishow a Bologna: il sindaco Lepore con il cardinale Zuppi per le strade del centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 gennaio 2025 – Niente carbone per ilMatteoal quale, però, tocca pedalare per portare in giro lalungo le vie del. Da Palazzo d’Accursio a via Rizzoli sulche trasporta la vecchia con le scarpe rotte e che riempie le calze di carbone o di dolciumi a seconda di come ci si è comportati durante l’anno c’è ilMatteoche poi deve salutare per raggiungere i bambini ricoverati all’Istituto Ortopedico Rizzoli.IN PIAZZA MAGGIORE CON ILE ILIl significato di questa festa e di questo momento è riassunto da un gesto che avviene in Piazza Maggiore e che coinvolge due bambini. Il primo riceve le caramelle dallainterpretata magistralmente da Paola Mandrioli e poi deciderle di dividerle con il secondo che è arrivato tardi e che rischiava di restare a mani vuote.