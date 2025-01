Gqitalia.it - Ai Golden Globe 2025 i super vincitori sono stati Emilia Pérez, The Brutalist, Sh?gun e The Bear

hanno premiato i film e le serie che sipiù distinti negli ultimi 12 mesi e purtroppo, anche se avevamo in competizione un film italiano (Vermiglio) e non uno ma ben due film di Luca Guadagnino, non l'abbiamo spuntata sugli altri competitor. I campioni della cerimoniae Thenel cinema e Sh?gun e Thesul piccolo schermo, seguiti da Baby Reindeer, con una competizione che è stata più intensa quando si parlava di piccolo schermo, un mondo sempre più vicino al cinema, che vedeva in competizione grandi stelle e grandi autori, anche al loro debutto in tv. Ma ecco l'elenco di tutti i:Idel cinemaMiglior attrice non protagonista Zoe Saldana perErano in nomination anche Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The), Isabella Rossellini (Conclave), Margaret Qualley (The Substance), Selena Gomez ()Miglior attore non protagonista Kieran Culkin per A Real PainErano in nomination anche Denzel Washington (Il Gladiatore II), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The), Jeremy Strong (The Apprentice), Yura Borisov (Anora)Miglior film stranieroIl film francese ha avuto la meglio su All We Imagine as Light (US, Francia, India), I'm Still Here (Brasile), The Girl With The Needle (Polonia, Svezia, Danimarca), The Seed of The Sacred Fig (US, Germania), Vermiglio (Italia)Miglior attrice protagonista in un film musical o comedy Demi Moore per The SubstanceErano in nomination anche Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofia Gascón (Perez), Mikey Madison (Anora), Zendaya (Challengers)Miglior attore protagonista in un film musical o comedy Sebastian Stan per A Different ManErano in nomination anche: Gabriel LaBelle (Saturday Night), Glen Powell (Hit Man), Hugh Grant (Heretic), Jesse Eisenberg (A Real Pain), Jesse Plemons (Kinds of Kindness)Miglior sceneggiatura Peter Straughan per ConclaveGli altri candidati erano Brady Corbet, Mona Fastvold (The), Coralie Fargeat (The Substance), Jacques Audiard (), Jesse Eisenberg (A Real Pain), Sean Baker (Anora)Miglior film di animazione FlowErano in nomination anche Inside Out 2, Memoir of a Snail, Oceania 2, Il robot selvaggio, Wallace & Gromit: Vengeance Most FowlMiglior film campione al box office WickedI competitor erano Alien: Romulus, Beetlejuice Beetlejuice, Deadpool & Wolverine, Il Gladiatore II, Inside Out 2, Il robot selvaggio, TwistersMiglior regia Brady Corbet per TheIl regista ha vinto su Coralie Fargeat (The Substance), Edward Berger (Conclave), Jacques Audiard (), Payal Kapadia (All We Imagine as Light), Sean Baker (Anora)Miglior colonnara Trent Reznor e Atticus Ross per ChallengersGli altri candidati erano Clement Ducol, Camille (), Daniel Blumberg (The), Hans Zimmer (Dune: Parte 2), Kris Bowers (Il robot selvaggio), Volker Bertelmann (Conclave)Miglior canzone originale El Mal di Clement Ducol e Camille perLe altre candidate erano Beautiful That Way di Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson per The Last Showgirl, Compress/Repress di Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino per Challengers, Forbidden Road di Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek per Better Man, Kiss The Sky di Jordan K.