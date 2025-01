Oasport.it - Wout van Aert vince in Coppa del Mondo: “Sono in linea con il programma. Vivo per queste giornate di sport”

vanha vinto la tappa delladeldi ciclocross andata in scena nel circuito di Dendermonde, piazzando un micidiale allungo a metà gara e facendo la differenza lungo un percorso decisamente impegnativo e molto infangato. Il padrone di casa ha bissato il successo ottenuto ieri nel Superprestige, approfittando anche dell’assenza dell’olandese Mathieu van der Poel, che ha dovuto rinunciare all’appuntamento a causa del perdurare di un dolore alle costole.vanha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Wielerflits: “Penso di essere incon ilche abbiamo stabilito. Avevamo messo in calendarioprove di ciclocross per vedere a che punto mi sarei trovato e direi che sta andando tutto bene.molto soddisfatto”.Il fuoriclasse belga ha poi proseguito, proiettandosi anche verso la stagione su strada: “Quello di oggi è stato un buon banco di prova dal punto di vista fisiologico.