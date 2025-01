Oasport.it - Volley femminile, Conegliano suda con Roma: Adigwe e Chirichella impattanti. Bergamo, Chieri e Busto ok

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la sedicesima giornata della Serie A1 diha faticato più del previsto per battere: le Campionesse del Mondo hanno infatti perso il primo set e sono state costrette ai vantaggi nel quarto parziale di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, riuscendo comunque a regolare la terzultima forza del torneo per 3-1. Le Pantere conservano così la propria imbattibilità stagionale, infilano la quindicesima vittoria consecutiva in campionato e si confermano saldamente al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio su Scandicci (che ha giocato una partita in più), in atteso del posticipo di questa sera tra Novara e Milano (rispettivamente terza e quarta in graduatoria).Daniele Santarelli ha operato un po’ di turnover, tenendo a riposo la schiacciatrice Zhu Ting e inserendo l’opposto Isabelle Haak soltanto in alcuni frangenti.