Ilgiorno.it - Verde pubblico rimesso a nuovo a Guardamiglio: abbattuti gli alberi pericolanti, ora scatta la fase della sostituzione

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 5 gennaio 2025 –pericolosi in paese, terminata la messa in sicurezza. L’amministrazione comunale di, del sindaco Giancarlo Rossetti, aggiorna sugli interventi che hanno riguardato ilnelle scorse settimane. “Negli scorsi giorni sono stati ultimati i lavori di rimozione deglimorti o giudicati pericolosi segnalati in diverse zone del paese. Sono anche state avviate le potature stagionali, così da rendere tutto sicuro e in ordine, anche in vistabella stagione – precisa il primo cittadino –. È importante ricordare che gli interventi suglisono stati giudicati necessari, a seguito di una valutazione fatta da un tecnico specializzato e hanno come primo obiettivo quello di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, specialmente dei bambini e delle bambine delle scuole”.