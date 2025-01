Ilrestodelcarlino.it - Variante dell’Adriatica, guerra sugli espropri

I lavori del caso sono quelli di ammodernamentonel tratto tra Ponte Bastia, in Bassa Romagna, e Argenta, nel Ferrarese. Ovvero alcuni chilometri per una: e la storia di, ruspe e picconi si è trasformata in una battaglia amministrativa. Un match tra alcuni dei proprietari e gli enti coinvolti. Innanzitutto Anas spa. Ma anche Arpae, vari ministeri, un paio di soprintendenze, la Regione, il Comune di Argenta, l’Unione dei Comuni Valli e Delizie e la Provincia di Ferrara. E - non costituti - i Comuni dell’Unione della Bassa, il Comune di Alfonsine e il Comune di Conselice. Perché l’opera in questione è stata dichiarata "di pubblica utilità". Il primo round, ovvero la sentenza del Tar di Bologna pubblicata il 3 settembre scorso, è andato a quattro residenti: i loro ricorsi sono stati riuniti e, quelli che avevano perso d’interesse, sono stati dichiarati improcedibili; ma soprattutto quello sui lavori tra l’innesto della Statale 494 e Ponte Bastia allo svincolo per Argenta, ha ricevuto disco verde: uguale ad annullamento degli atti impugnati.