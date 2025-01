Sport.quotidiano.net - United Riccione-Zenith 1-3, punti preziosi nella calza di befana

Cattolica, 5 gennaio 2025 – Debutto con vittoria, nel 2025, per laPrato, che si impone per 3-1 in casa dello. Una vittoria che fa volare a quota 19i pratesi, a un soffio dall’uscita della zona play out del girone D di serie D. Partono forte i ragazzi di Settesoldi. Al 7’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kouassi, il pallone arriva a Longo tutto solo che però calcia sull’esterno della rete. Tre minuti dopo Toccafondi non riesce a tenere basso il pallone su un cross perfetto di Rosi. Il vantaggio ospite però è nell’aria. Al 12’ Cela vede Cellai e lo serve, la punta pratese fa la sponda per l’accorrente Toci che di destro infila l’1-0. La doccia fredda scuote lo, che traballa. Al 20’ è Cellai con un gran colpo di tacco a costringere agli straordinari il portiere di casa.