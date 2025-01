Oasport.it - Taylor Fritz regala agli USA la United Cup 2025: battuto Hurkacz e Polonia sconfitta 2-0

Gli Stati Uniti vincono l’edizionedellaCup. Il risultato è certificato dalla vittoria dicontro Hubert, con la quale gli States superano per 2-0 la. 6-4 5-7 7-6(4) il punteggio finale della seconda sfida di giornata a Sydney, che poi diventa anche l’ultima, seguita al non proprio atteso successo di Coco Gauff su Iga Swiatek. Si tratta della secondaCup vinta dUSA.Il primo set parte sotto le decise insegne di, che pur avendo le sue buone difficoltà nei primi due turni di servizio riesce alla fine a tenere. E, sul 2-2, è lui a portarsi a casa il break che vale il 3-2, riuscendo a piegare di potenza il suo avversario. Nei fatti, la qualità di gioco resta sempre molto alta, ma non c’è propriamente modo perdi avvicinarsi alle performance dell’americano, che riesce a chiudere così il parziale per 6-4.