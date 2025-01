Zonawrestling.net - Seth Rollins Accusa CM Punk:”Ha abbandonato la WWE e ha cercato di distruggerla”

Leggi su Zonawrestling.net

CMsi rese protagonista di un’uscita clamorosa dalla WWE nel 2014, e il periodo successivo è stato considerato uno dei peggiori nella storia della compagnia. Nonostantesia tornato durante Survivor Series 2023, sembra cheabbia sottolineato come lui sia rimasto in WWE nei momenti difficili, a differenza di.Parlando con Jackie Redmond,ha spiegato come sia rimasto fedele alla WWE durante i periodi difficili, mentre CMaveva lasciato la compagnia.ha raccontato di amare profondamente la WWE e di sentirsi connesso a essa, anche quando le cose non andavano bene. Credeva nella compagnia e nelle persone che ne facevano parte, e voleva proteggerla. Sebbene ci fossero aspetti che avrebbe voluto cambiare, è rimasto leale alla WWE nonostante le critiche degli altri:“Non voglio dire di amare questo più di qualunque altra cosa, perché non è così.