Sport.quotidiano.net - RISULTATI E PARTITE. La capolista Brescia si ferma a Treviso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo i due anticipi di ieri, oggi a mezzogiorno la gara tra Sassari e Varese apre la quattordicesima giornata del campionato di serie A. I sardi con una vittoria possono ancora sperare di agganciare l’ottavo posto e partecipare alla final eight di Coppa Italia, mentre i lombardi sono a caccia di punti salvezza sapendo che ora che c’è stato il terzo cambio di panchina a Pistoia, in casa dei toscani dovrebbe essere tornata la chiarezza. Anche a Venezia si gioca una partita importante con i padroni di casa che devono aggiustare una stagione partita con il piede sbagliato, mentre Trapani intende giocarsi tutte le sue carte nella corsa per laurearsi campione d’inverno. Le altre: ieri86-84, Napoli-Tortona 92-83. Oggi: Sassari-Varese, Pistoia-Milano, Scafati-Trieste, Venezia-Trapani.