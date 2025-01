Ricerca senza amici ci si ammala di più | colpa delle proteine della solitudine

Leggi su Ildenaro.it

Averefa bene alla salute e allunga la vita. Poter contare su un’ampia rete di affetti, familiari e non, riduce il rischio di cardiopatie, ictus o diabete e rafforza il sistema immunitario che protegge dalle infezioni. Al contrario, chi ha poche relazioni sociali sidi più e ha più probabilità di andare incontro a una morte prematura. Uno studio anglo-cinese pubblicato su ‘Nature Human Behaviour’ conferma l’effetto-scudo dell’zia e spiega da cosa dipende: il segreto sta in un set proteico che contraddistingue le persone isolate. Se la loro salute è peggiore, è proprio perdi queste ‘’ collegate ad esempio allo stress, al colesterolo alto, alla resistenza insulinica, all’aterosclerosi che porta all’infarto e perfino allo sviluppo di tumori. Laporta la firma di un team di scienziatiuniversità di Cambridge, nel Regno Unito, e di Fudan, in Cina.