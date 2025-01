Sport.quotidiano.net - Rbr a Cremona: obiettivo ripartenza: "Chiudiamo l’andata al primo posto"

Tanti obiettivi per iniziare il 2025 in casa RivieraBanca. Mantenere il primato al termine del girone d’andata, innanzitutto. Con una vittoria, anche un eventuale successo di Udine a Bologna non sarebbe sufficiente per levare ildalle mani dei biancorossi. Poi, non meno importante, c’è necessità di reagire dopo i tre ko consecutivi. Per dimostrare che la squadra è ancora piuttosto viva e per buttarsi alle spalle il momento negativo. I due punti vanno conquistati a, al PalaRadi, tana di una JuVi dai mille volti e con alcune frecce all’arco che possono diventare pericolose. In casa riminese vanno verso il recupero Anumba e Marini, alle prese con guai alla caviglia nel match con Rieti. Differente la situazione che riguarda Johnson, che molto probabilmente oggi salterà la sua terza gara consecutiva.