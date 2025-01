Game-experience.it - Psychonauts 3 oppure no? Double Fine parla di un 2025 “strano e futuristico”

Leggi su Game-experience.it

, celebre studio diretto da Tim Schafer e parte dei Microsoft Studios, ha acceso l’entusiasmo dei fan con un messaggio criptico per il nuovo anno. Pubblicato sui canali social ufficiali, il post include nello specifico un’immagine di Raz, il protagonista della serie, accompagnata da un augurio che invita a trasformare i “piccoli granelli di creatività” in idee straordinarie. che si tratti di un indizio di3?Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, la frase chiave che ha scatenato le speculazioni è il riferimento al, descritto come un anno “”. Il team si è chiesto persino se “siamo già nel futuro”, un’affermazione che ha portato molti a ipotizzare chestia preparando un grande annuncio per l’anno appena iniziato.La community di appassionati, naturalmente, si è prontamente interrogata sulla possibilità di3, il platform psichedelico che ha conquistato critica e pubblico (ottenendo vendite eccellenti).