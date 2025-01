Pianetamilan.it - Pioli: “Leao è un ragazzo in continua crescita. Reijnders? Feci di tutto per…”

Leggi su Pianetamilan.it

Stefano, ex allenatore del Milan che ha vinto l'ultimo Scudetto dei rossoneri, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' in una lunga intervista. Tanti gli argomenti di discussione: tra ladi, Theo Hernandez, i ricordi dello Scudetto, De Ketelaere e non solo. Ecco le parole su. «A forza di criticarlo, si perde di vista la realtà, cioè unin. Anche quest’anno. Io resto convinto che Rafa possa ancora diventare fortissimo, non so se da Pallone d’oro, ma molto più forte di ora. Ci sta arrivando. Quando andava in nazionale gli dicevo: “Osserva beneciò che fa CR7, poi me lo riferisci”. Tornava, mi raccontava e io gli dicevo: “Lo vedi? Fallo anche tu!”». «Moncada mi disse: “Dai un occhio a questo”. L’avevo già ammirato in una partita di Conference contro il West Ham.