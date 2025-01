Ilgiorno.it - “Orfana“ del fondatore Giampietro Mariani. Paullo for Kenya ricomincia da tre (donne)

Purdel suo storicoe presidente, scomparso lo scorso luglio all’età di 85 anni, l’associazioneforha deciso di proseguire l’attività di sostegno alle missioni africane. Ad assumere il timone del sodalizio è Antonella Damini, che è stata fra i più stretti collaboratori die ne ha così raccolto il testimone: è lei la neopresidente, eletta durante l’assemblea straordinaria dell’associazione che si è tenuta sul finire del 2024. "Una testimonianza di fiducia, che m’inorgoglisce e mi riempie di responsabilità – commenta Damini –. La morte diè stata un duro colpo per tutti; in questi mesi ci siamo chiesti se continuare. Dopo un momento di destabilizzazione, abbiamo deciso all’unanimità di proseguire". Attiva dal 1997, l’associazione paullese ha contribuito a creare scuole, pozzi e dormitori in alcuni villaggi del, in particolare a Karungu, nella missione fondata da padre Giuseppe Borlini.