Ora parcheggiare nelle strisce blu costa di più

La giunta ha deliberato l’aumento del costo dei parcheggi con leblu: in media 10 centesimi all’ora in più. Sul lungomare di Milano Marittima, per 6 ore, si arriverà a pagare 16,50 (1,50 euro in più dello scorso anno). Le nuove tariffe sono in vigore dal 1° gennaiozone Cervia Centro, Cervia Mare – Cervia Centro, Pinarella e Tagliata. Martedì 7 dicembre, invece, scatterà l’aumento per le zone di Milano Marittima, Milano Marittima Mare, Milano Marittima Centro e Milano Marittima Lungomare. I parcometri scatteranno dalle 8 alle 24. Resta confermata la diversa fascia in base al periodo dell’anno. La tariffa Autunno-Inverno va dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tutti i giorni dalle 8 alle 24 con tariffa verde mentre per le zone di Milano Marittima-Milano Marittima Mare Milano Marittima Centro la tariffa verde sarà applicata il venerdì, sabato, domenica festivi e prefestivi.