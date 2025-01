Ora la Cassazione dà ragione ai detenuti | diritto all’intimità quando si incontra il coniuge Stabiliti dei limiti al controllo visivo

Leggi su Open.online

Impedire colloqui intimi tra ie i loro coniugi è incostituzionale. A sancirlo è la, riporta oggi Il Messaggero in un pezzo a firma di Federica Pozzi. Già il principio era stato ribadito in una sentenza della Corte Costituzionale dello scorso dicembre, quella del ricorso di A.S., 34enne di Formia, recluso nel carcere di Asti. A cui era stato negato un incontro con la moglie intimo perché «la struttura non lo consente». Un provvedimento impugnato dal detenuto dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino fino a un ricorso in, finito poi a favore del detenuto. «La libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce uncostituzionalmente tutelato» e quindi lo stop ai colloqui senza sorveglianza ci può esser solo per «ragioni di sicurezza o di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero dalla pericolosità sociale del detenuto o da ragioni giudiziarie per l’imputato».