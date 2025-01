Lanazione.it - Malore mentre gioca, il calciatore-infermiere lo rianima in campo: “Non chiamatemi eroe, ho fatto il mio lavoro”

Capraia e Limite (Firenze), 5 gennaio 2025 – Succede tutto in una manciata di minuti. Quello che doveva essere un momento di svago e divertimento con gli amici durante la partita a calcetto del venerdì sera si trasforma in un incubo: ilimprovviso, la caduta a terra e la perdita di coscienza. Sono stati attimi infiniti quelli vissuti alsportivo di via Yuri Gagarin a Limite sull’Arno intorno alle 21 di due sere fa: un uomo di 56 anni, residente a Lastra a Signa, è stato colto da una crisi cardiacastava disputando una partita con alcuni colleghi di una nota azienda empolese. Se le sue condizioni ad oggi sono stabili - dopo essere stato trasportato d’urgenza al San Giuseppe di Empoli e poi trasferito poi all’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze ora è fuori pericolo - il merito è del destino che in questo caso ha un nome ed un cognome.