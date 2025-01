Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders svetta tra le moto dopo 413 km, Al Rajhi torna in testa tra le auto, incidente per Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:05 CAMION – I piloti diarrivano al km 325. Il primo ad arrivare al rilevamento è il mezzo guidato da Loprais/Kipral/Rodewald, ancora leader con 9:25:03, van de Brink risale la china accusando un ritardo di +1:20 precedendo Macik, terzo a +2:08. Zala ha avuto un problema in precedenza, al momento il suo scarto è di trenta secondi.12.00– E’ sempre Daniela comandare questo day-1 della Marathon. Il centauro australano, in sella alla KTM, ha siglato il crono di 5:05:17413 km. Alle sue spalle l’americano Ricky Brabec su Honda (5:07:27) e la Hero di Ross Branch (5:09:30). A completare la top-5 l’americano Howes e lo spagnolo Schareina (Honda).11.56– Alsi conferma davanti ai 414 km tra lecon il crono di 4:49:41,per Moraes che ha perso terreno.