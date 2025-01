Sport.quotidiano.net - Lecce-Genoa 0-0, al Via del Mare le difese vincono lo scontro salvezza

, 5 gennaio 2025 -non sono andate oltre lo 0-0, nellovalido per la 19^ giornata di Serie A. Allo stadio Via delle reti sono rimaste inviolate, nonostante il palo colpito da Krstovic e le traverse consecutive centrate da Thorsby e Pinamonti. I salentini e i rossoblù si spartiscono un punto a testa: i ragazzi di Giampaolo restano sulla linea rossa della zona retrocessione, scavalcati dal Cagliari in questo turno, mentre quelli di Vieira mantengono tre lunghezze di vantaggio in una classifica che è molto compatta nelle retrovie. Le formazioni titolari Sia Marco Giampaolo che Patrick Vieira scelgono il 4-3-3 come modulo per approcciare la sfida odierna. Ilsi presenta al Via delcon Falcone tra i pali, aiutato da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo che compongono la linea a quattro.