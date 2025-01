Iltempo.it - Le toghe rosse non mollano sui migranti e sconfessano anche la Cassazione

Lenon si fermano nemmeno davanti alla Corte diche nei giorni scorsi ha scritto chiaramente che spetta ai ministri, quindi al governo, la definizione dei Paesi sicuri. Una sentenza di non poco conto, visto che diversi magistrati, dalla Sicilia a Roma, negli ultimi due mesi hanno disapplicato proprio il decreto Paesi sicuri che permette di rimpatriare i clandestini che non hanno diritto a rimanere in Italia grazie alla protezione internazionale. Questa pronuncia della, che comunque ha rinviato il tutto alla Corte di giustizia europea, è stata vista nei giorni scorsi come un via libera di fatto al trasferimento deinegli hotspot in Albania. Ieri, però, è intervenuto il tribunale di Catania, con una decisione presa da Rosario Maria Annibale Cupri della sezione immigrazione, secondo il quale l'Egitto non è in termini assoluti un Paese sicuro, e quindi il trattenimento di un cittadino egiziano disposto dal questore di Ragusa, Marco Giambra, non può essere convalidato.