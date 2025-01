Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 5 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Luna arriva nel segno questa sera e diventerà primo quarto domani, concedetevi una sera romantica con il vostro amore. La fase crescente si unisce a Mercurio e Giove fortunati, naturalmente anche a Marte, creando così una situazione ideale per la ricerca di un nuovo amore. La presenza del Sole nel campo del successo annuncia nuovi ingaggi per i professionisti, la fatica è dovuta proprio alle novità con cui vi dovrete misurare. Un tuffo al cuore: Pesci. Toro Venere positiva illumina con il suo verde raggio tutta la vostra vita, non solo l'amore. Aumentano le possibilità di affermazione nel mondo esterno, particolarmente favoriti i nativi che esercitano professioni a contatto con il pubblico.