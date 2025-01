Sport.quotidiano.net - La Libertas non fa il Brindisi: finisce 80-75

, 5 gennaio 2025 – Lanon riesce a fare l’impresa a, ma per buona parte della gara gioca bene ed è anche in vantaggio. Solo nei secondi finali un canestro di Allen porta alla sconfitta per 80-75. Allen è stato la vera spina nel fianco per la squadra di Andreazza che a 2 minuti dal termine era ancora in vantaggio di 4 punti. Ma Allen alla fine è stato determinante con 34 punti personali e una continuità che ha permesso ai padroni di casa di recuperare.comunque ha avuto il merito di non arrendersi mai anche quando era in svantaggio e alla lunga è stata premiata. Per launa trasferta amara al PalaPentassuglia dal punto di vista del risultato, mentre ci sono aspetti positivi nel gioco. Livorno resta a 14 punti in classifica, la buona notizia per gli amaranto è che hanno perso anche Reale Mutua Torino e Cremona e quindi le dirette concorrenti non si sono avvantaggiate.