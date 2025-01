Ilrestodelcarlino.it - In gara nei 200 metri due azzurri. Occhio ai campioni marchigiani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ultimo fine settimana natalizio porta le prime gare stagionali nell’impianto dorico del PalaCasali. Nuovo anno, ma la tradizione non cambia, con ben tre mesi intensi di gare nel vecchio PalaIndoor. In questo weekend è scattata la nuova stagione dell’atletica ad Ancona. È già tempo di scendere in pista con il primo meeting dell’anno, nel giorno dell’Epifania, per dare il via al 2025 e in attesa di accogliere le principali rassegne tricolori a febbraio. Dopo le sfide dei campionati Aics, in programma ieri e oggi, c’è subito un doppio appuntamento nella giornata di domani: otto gare al mattino e altrettante nel pomeriggio. Tra i nomi principali, quelli di duenei 200in programma alle ore 11.45 per il primo test stagionale del quattrocentista Edoardo Scotti (Carabinieri), argento agli Europei di Roma con 4x400 maschile e 4x400 mista, e di Diego Pettorossi (Atl.