Il boss del Brighton Hurzeler chiede coerenza e miglioramento dei livelli di forma fisica dopo lo stallo dell’Arsenal

2025-01-04 Fabian ha chiesto maggiore costanza ai suoi giocatori del Brighton e ha ammesso che i loro risultati necessitano di miglioramenti nonostante una vivace prestazione nel secondo tempo nel pareggio casalingo per 1-1 contro l'Arsenal a caccia di titolo. Ironicamente, i Seagulls sono stati sostanzialmente coerenti con i loro risultati recenti, avendo pareggiato sei delle ultime otto partite di Premier League. Ma una serie del genere non portava a una vittoria in campionato dalla fine di novembre. E si è rivelato un risultato familiare quando il rigore di Joao Pedro subito dopo l'ora ha annullato il primo gol di Ethan Nwaneri all'Amex Stadium sabato.