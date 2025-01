361magazine.com - Heidi Baci diventa conduttrice: ecco per quale tv

Hediin solo anno grazie alla partecipazione al Grande Fratello ètadel reality in Albaniaha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello italiano per un breve periodo, poi per lei la partecipazione al Grande Fratello Vip albanese dove è riuscita ad arrivare in finale. Dal prossimo anno le è stata affidata la conduzione del Big Brother Fanclub, “una prima serata dedicata al Grande Fratello dedicata principalmente al dibattito e alle prove settimanali” riporta Biccy.La ex gieffina nel reality show albanese condurrà la serata del raddoppio che prevede appunto dibattiti e giochi, proprio come l’edizione spagnola che al contrario di quella italiana che in pratica prevede due serate di show identiche.Leggi anche–> Ex gieffina fermata a Roma: “Arrestata e denunciata”La gieffina era stata tra le protagoniste della scorsa edizione per via di un’amicizia con Massimiliano Varrese che fece addirittura intervento il padre della ragazza che la portò via dal reality di Alfonso Signorini.