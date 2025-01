Golden Globe 2025, tutti i candidati categoria per categoria e dove vederli

Leggi su Open.online

A inaugurare la award season cinematografica sono i, il premio conferito ai migliori film e programmi tv dell’anno, in onda il 5 gennaioalle 20 americane (in Italia alle 2 di notte tra domenica 5 e lunedì 6). Oltre al valore del riconoscimento, secondo solo agli Oscar, il grande pregio deiè proprio quello di anticipare, cronologicamente (e non solo) il grande appuntamento delle statuette. Dopo edizioni di polemiche e rinnovamento interno, laFoundation – associazione internazionale di giornalisti ed erede de facto della defunta Hollywood Foreign Press Association – ha preso le redini della sfera dorata. Forse anche per questo nelle candidature per ottenere il premio, pubbliche dallo scorso 9 dicembre, non ci sono sorprese. Il film rivelazione Emilia Pérez guida la classifica con dieci nomination, ma i grandi titoli sono numerosi.