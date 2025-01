Ilrestodelcarlino.it - Ecco l’Amarcord ferrarese di ’nonno Giorgio’

Una trilogia che vede al centro Ferrara, nella sua storia più o meno recente. Una trilogia che fa della testimonianza diretta e del racconto le uniche fonti di cui ci si può fidare. Ed è assolutamente auspicabile, perché sono i libri di questo genere, con alcune copie conservate dalle biblioteche, a fare in modo che la memoria del passato – di usi e costumi, di un certo mos maiorum ormai in disuso, ma anche di luoghi che hanno subito la tirannia del tempo, di persone o, meglio, di personaggi che non esistono più, e comunque indimenticabili – non si cancelli del tutto. Soprattutto, chi ha vissuto questo passato si può divertire, leggendo o anche solo sfogliando il volume di Giorgio Ferrari, ‘Amarcord’ (edito da Faust edizioni e già disponibile in libreria), con cui l’autore chiude la trilogia della sua, personale memoria.