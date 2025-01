Ilgiorno.it - Ecco il “nuovo“ Ponte Colleoni. Lavori eseguiti a tempo record: "Il cavalcavia ora è più sicuro"

Fine deisuldelad Agrate. Il cantiere durato sei mesi chiude in anticipo, si temevano i disagi per il transito sul viadotto che porta al quartiere degli affari con più di 200 aziende e 2mila addetti, ma le cose sono andate meglio del previsto: è bastata una sola corsia a smistare il traffico che ogni giorno si riversa qui. Il conto è di 600mila euro, paga il Pirellone. La “manutenzione strutturale“ era cominciata nel periodo vacanziero, luglio e agosto, un avvio soft per limitare i problemi, agli automobilisti il sindaco Simone Sironi aveva chiesto pazienza, ma ce n’è stato meno bisogno di quanto temesse. E anche se l’intervento è stato interamente finanziato dalla Regione, l’ha portato a termine il Comune. Ilinfatti, costruito negli anni Ottanta dal Centro direzionale, è l’unico di competenza del Municipio fra quelli sulla Sp 13.