Derby Inter-Milan Leao ci sarà? Conceicao non si sbottona | le ultime

, questala finale di Supercoppa italiana 2025. Domani alle 20, i rossoneri si giocano la possibilità di alzare un trofeo che manca in bacheca dall'ultimo scudetto vinto con Stefano Pioli. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa anche Sergio, nuovo allenatore rossonero che al debutto ha battuto la Juventus in semifinale. Ecco le sue parole su Rafael. L'attaccante portoghese resta in dubbio per la sfida di domani sera. Ecco le parole del portoghese. "Abbiamo allenamento pomeriggio, vediamo. Sicuramente non ha 90 minuti, devo capire se è disponibile, poi se gioca. Domani vedrete". Al momento sembra molto difficile chepossa partire da titolare. E' molto più probabile che l'attaccante possa partire dalla panchina per poi entrare in campo nel secondo tempo.