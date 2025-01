Tvplay.it - Dal Napoli all’Inter, che colpo! Inzaghi sogna il big di centrocampo

Leggi su Tvplay.it

Nerazzurri pensano al grande scippo in Serie A, occhio al futuro per ildell’Inter.L’Inter di Simonesi prepara ad affrontare la finale di Supercoppa italiana nel derby cittadino, anche se a distanza, contro il Milan. I nerazzurri hanno battuto l’Atalanta e contro i rossoneri puntano alla nona Supercoppa che sarebbe, inoltre, la quarta consecutiva dopo quelle di 2021, 2022 e 2023.Dal, cheil big di(LaPresse) tvplay.itUna finale importante per l’Inter, un potenziale trofeo che confermerebbe, qualora ce ne fosse bisogno, la potenza dei nerazzurri in Italia oltre che in Europa. L’Inter occupa al momento il terzo posto in Sere A con due partite in meno che proietta i nerazzurri in testa ala classifica. In Champions League, invece, i nerazzurri occupano il sesto posto quando mancano due partite alla fine della prima fase.