Dal 9 gennaio scatta la rivoluzione sui bonifici | cosa cambia e tutto ciò che c' è da sapere

Dal al prossimo 9istantanei, che oggi costano in media qualche euro in più, costeranno come iordinari: in una manciata di secondi, indipendentemente dal giorno e dall'ora in cui è stato dato l'ordine, il bonifico sarà ricevuto dal beneficiario. L'area interessata dalle nuove regole comprende i Paesi dell'area SEPA: - gli Stati Membri dell'Unione Europea, inclusi i Paesi che non hanno adottato l'Euro; - i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo - EEA: Islanda, Norvegia e Liechtenstein; - i Paesi extra EEA: Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Guernsay, Jersey, Isola di Man, Principato di Andorra e Città del Vaticano. È il risultato dell'introduzione del Regolamento Ue 2024/886 approvato lo scorso marzo. Il regolamento introduce nuovi standard di sicurezza e rafforza la trasparenza, al fine di monitorare in tempo reale le transazioni, prevenire frodi e bloccare operazioni sospette.