Ilnapolista.it - Conte si aspetta un segnale da De Laurentiis: per lo scudetto serve uno sforzo economico (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

siunda De: per louno)Lacommenta la vittoria del Napoli per 3-0 in casa della Fiorentina e il primo posto in classifica (in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter).Scrive la Gazza con G. B. Olivero:Il Napoli comanda la classifica alla fine del girone d’andata anche se è giusto ricordare che l’Inter, con due incontri da recuperare, potrebbe avere due punti in più e l’Atalanta, con una gara in meno, è potenzialmente alla stessa altezza. Maè lassù e tutti sanno quanto sia difficilendergli uno.Il Napoli dinon incanta gli esteti ma ad ogni giornata acquisisce consapevolezza Attenti al Napoli: non sempre incanta gli esteti, ma ad ogni giornata la squadra acquisisce conoscenze e consapevolezza.