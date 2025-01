Tg24.sky.it - Caivano, Mattarella partecipa a messa di don Patriciello: "Auguro a giovani futuro sereno"

Il Presidente della Repubblica, Sergio, si è recato nella parrocchia del Parco Verde di, prima di ripartire per la Sicilia, perre allapresieduta da don Maurizio. Ad accompagnare il Capo dello Stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al termine dellail Presidente della Repubblica ha preso la parola in Chiesa ringraziando donper l'opera che svolge e ha formulato gli auguri alla comunità di, soprattutto per i bambini e i ragazzi per il loro. Poiè stato salutato calorosamente da alcuni fedeli facendo una foto con il sacerdote ai piedi dell'altare. Meloni: "La visita disegno della vicinanza dello Stato"Sulla visita dia aè intervenuta anche la premier Giorgia Meloni "La visita di oggi del Presidenteal Parco Verde aè il segno tangibile della vicinanza e del sostegno dello Stato a don Maurizio, dal cui appello, nell'agosto 2023, ha preso le mosse la rinascita civile di quel territorio" ha commentato la presidente del Consiglio.