Bradley Cooper compie 50 anni il divo italo-irlandese dagli occhi di ghiaccio e dai capelli ribelli innamorato della modella Gigi Hadid

Oggi, 5 gennaio,50. Ildie dai, considerato una delle star più sexy di Hollywood. Nel corsosua carriera, però, non ha soltanto accumulato fascino e bellezza ma anche credibilità – come attore e regista, apprezzato non solo dalla critica – e 12 candidature agli Oscar.Nella vita dispazio anche all’amore. Oltre a quello per mamma Gloria, al fianco del figlio in molte occasioni pubbliche,nel 2006 ha sposato l’attrice Jennifer Esposito. Il matrimonio, però, è terminato dopo pochi mesi. Dal 2015 al 2019 è stato legato alla supermoIrina Shayk, che spegnerà, esattamente un giorno prima di, 39 candeline. La coppia ha avuto una figlia, Lea De Seine, nata nel 2017. L’attore però non ha mai smesso di credere nell’amore.