Oasport.it - Basket, Treviso ferma la striscia di Brescia. Colpo di Napoli con Tortona negli anticipi della Serie A

Leggi su Oasport.it

Vittorie casalinghe nei duequattordicesima giornataA di. Si comincia dacon la splendida vittoriaNutribullet, cheladi sette vittorie consecutiveGermani. I veneti si impongono per 86-84 e ottengono due punti che mantengono vivo il sogno Final Eight di Coppa Italia. Con questo successo, infatti,agguanta a 14 punti Trieste all’ottavo posto, mentremanca la possibilità di portarsi in vetta in solitaria.Primo tempo di dominio dei padroni di casa, che chiudono avanti di sedici punti all’intervallo. Al rientro in campo comincia la rimonta di, che arriva sul -1 con la tripla a due minuti dalla fine diValle.rischia, ma la tripla di Harrison dà un fondamentale +4. Rivers accorcia dalla lunetta, ma Ivanovic sbaglia il canestrovittoria a quattro secondi dal termine.