Ilfattoquotidiano.it - Austria, saltano le trattative per un governo moderato: si dimette il cancelliere Nehammer, fallito il tentativo di isolare l’ultradestra

Addio tavolo per formare un, avanza il rischio di un esecutivo di estrema destra. Sono ore complesse in, dove sono saltati i negoziati per formare una coalizione fra i tre partiti istituzionali perdella Fpö, uscita vincitrice nelle elezioni di ottobre. Risultato? Ilconservatore Karlha gettato la spugna, annunciando che sirà “nei prossimi giorni”. Le, che duravano da tempo, sono state interrotte venerdì, quando si è sfilato il partito liberale Neos, che si candidava a junior party in una difficile alleanza con il Partito popolareco (Övp), che esprime il, e i socialdemocratici dell’Ösp. “Dopo la rottura dei negoziati per la formazione di una coalizione, farò quanto segue: mirò sia dalla carica di, sia dalla presidenza del Partito popolare nei prossimi giorni per permettere una transizione ordinata”, ha dichiaratosu X.