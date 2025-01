Ilrestodelcarlino.it - Artusiana, rivoluzione in arrivo: il sondaggio

‘La tua Voce per la Festa2025’: sembra il titolo di un talent show alla ricerca di cantori da far esibire durante la prossima kermesse dedicata a Pellegrino Artusi, invece è il questionario che l’Amministrazione Comunale ha predisposto per raccogliere pareri sulla manifestazione che giungerà a giugno alla 29ª edizione. Mettere mano all’organizzazione complessiva dell’era nei programmi elettorali di entrambe le coalizioni che si erano presentate alle urne lo scorso giugno, anche perché il tema è sentito da tutti i forlimpopolesi, e non solo, che nel corso degli anni hanno assistito al nascere e crescere di una manifestazione che, però, nelle ultime edizioni ha palesato evidenti segni di declino. Pensate sia una sagra? E’ troppo lunga o troppo corta? Cosa non vi è piaciuto? Farla a fine giugno va bene? Sono solo alcune delle domande che vengono poste in questo questionario che si trova on line e a cui si può accedere dal sito comune.